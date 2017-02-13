Оптимальные решения для здоровья зубов предлагают детские стоматологи «32 Дент»

Сеть стоматологических клиник «32 дент» выводит лечение зубов у детей на качественно новый уровень. Теперь каждый ребенок сможет полечить зубки безболезненно, в комфортных условиях, быстро и эффективно.
Лечить молочные зубки детям необходимо не менее тщательно и профессионально, чем постоянные, «взрослые». Если запустить ситуацию и не обращаться к стоматологу своевременно, то у ребенка в будущем могут возникнуть очень серьезные проблемы и с постоянным прикусом, и с пищеварительной системой, и даже (в особо сложных случаях) с правильным развитием лицевого скелета.
Современная детская стоматология предлагает маленьким пациентам оптимальные решения для здоровья зубов: профессиональную гигиену с учетом возраста ребенка, серебрение и фторирование для укрепления эмали и устранения множественного кариеса. Лечение кариеса и пульпита, качественная безболезненная терапия воспалительных заболеваний десен, удаление молочных зубок по мере необходимости – все виды стоматологических манипуляций выполняются на высоком профессиональном уровне с применением инновационного оборудования и новейших безопасных анестетиков.
Если ребенок не может преодолеть свой страх перед стоматологическим креслом или же лечить необходимо несколько зубов сразу (что всегда серьезная нагрузка для маленького пациента), врачи клиники 32 дент готовы провести лечение зубов под наркозом или седацией. В процессе лечения состояние ребенка неотрывно контролирует опытный анестезиолог, поэтому такая терапия полностью безопасна для организма детей.
Большая сеть клиник, оборудованных с учетом последних достижений науки, со штатом опытных и умелых врачей, всегда открыта для детей и их родителей. Стоматолог всегда найдет индивидуальный подход к ребенку, поможет ему отвлечься от предстоящих процедур и спокойно перенести лечение зубов. Качественная стоматологическая помощь в любых ситуациях, современные терапевтические методики и особое отношение к маленьким пациентам обеспечивают оптимальный результат.
Большинство детей выходят из дверей клиники с хорошим настроением и здоровыми зубками, избавляются от страха перед стоматологическим креслом и в будущем гораздо охотнее приходят лечить зубы, если появляется такая необходимость.
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