Модельер создала коллекцию по сказкам Маршака

Платья в цветочек, "крылышки" от школьного фартука и туфли-балетки - что и как стоит носить этим летом, показала воронежским модницам дизайнер Татьяна Сулимина. Пишет "Российская газета".

Модели по сказкам Маршака пойдут и детям, и взрослым

Новая модная коллекция

В ее новых коллекциях воплотились тренды сезона 2017/2018, а идею для декора подсказал... Самуил Маршак - уроженец Воронежа. Здесь ему установлен памятник, к чему, к слову, приложила немало усилий и редакция "РГ". В этом году исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого автора. Читая детям его книги, модельер придумала рисунок к "Сказке о глупом мышонке". Теперь он, в виде принта, украшает сарафаны и толстовки. А вечерние платья Сулимина дополнила картинками в духе малышковых "каляк".

Татьяну часто вдохновляет судьба земляков - ранее она создавала одежду, навеянную легендами о принцессе Ольденбургской (владелице псевдоготического дворца в Рамони) или рассказами писателя Андрея Платонова.

- Общая тема "маршаковских" коллекций - девочка, которая живет внутри каждой девушки и женщины, с ее задором и наивной верой в чудеса. Все мы остаемся детьми, разница лишь в толщине социальной "скорлупы", - объяснила модельер.

Подтверждением тому стало дефиле, в котором блеснули успешные бизнесвумен разного возраста и комплекции. Дизайнер нарядила их, как принцесс: пышные оборки, воланы, банты, кружева, юбки в пол... Одни платья по крою напоминали традиционную детскую одежду - с ее завышенной талией, расклешенным силуэтом, трогательными складками и кармашками. В других обыгрывались элементы школьной формы. В третьих сквозило что-то "мамино" (вроде рабочего халата или вязанного крючком пальто), а то и "бабушкино".

- Обычно коллекции создаются на два сезона вперед. Но сегодня клиенты хотят получать одежду сразу после показа, так что тенденции, которые модельеры разрабатывают к лету-2018, фактически начнут проявляться уже в ближайшее время, - отметила Татьяна Сулимина. - На мировых подиумах продолжают эксплуатировать стиль 1980-х, но постепенно он образует "симбиоз" с элементами 1970-х. Этим летом будут по-прежнему в моде пайетки, высокие плечи, военная тематика. А к весне-2018 станет очень заметен уклон в романтику. Отсюда длина мини, солнце-клеш, всевозможные кокилье, оборки в виде крылышек или по вертикальной линии, подчеркнутая талия - и в узких, и в широких платьях. Актуален будет пижамный стиль, платья-рубашки.

До сих пор в тренде пачки и сетка. Как их носить? Тонкие платья из сетки можно надевать поверх топов и брюк, а можно - как самостоятельную вещь, рассказала Сулимина. Лучше играть на контрастах, сочетать несовместимое. Например, если низ - "богемная" пачка, то верх - спортивный или в стиле гранж (футболка, толстовка).

- Кеды или кроссовки пока остаются на подиумах, но общий тренд - балетки, закругленные носы, банты. Для повседневной носки предлагается обувь на широком низком каблуке или без него, а вставать на шпильки модно в тех ситуациях, для которых они, собственно, и предназначены (для вечернего выхода в свет). Ведущие дизайнеры смело используют вместо драгоценностей бижутерию - броши, бусы, вязаные украшения, - добавила дизайнер. - Если говорить о цветах, то на первом месте розовый, он стал набирать популярность минувшей осенью. Тогда на пике был цвет молодой сирени, сейчас идет дрейф в сторону более нежных тонов. Через год мы увидим пудровые оттенки.

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