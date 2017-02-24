К 8 Марта собираем идеи подарков для внучки

Совсем скоро слабый пол будет отмечать свой женский праздник. И заботливые бабушки и дедушки, конечно же, захотят порадовать подарками своих любимых внучек. Например, традиционные презенты. Они проверены и испытаны временем. И чтобы не проводить эксперименты именно в такой радостный день – воспримет или не воспримет, понравится или не понравится – лучше любимому маленькому члену семьи вручить подарок годами укоренившийся.

Всегда к месту, всегда кстати будет для девочки одежда. Прекрасный ассортимент детских брендовых нарядов на все вкусы и разные предназначения представляет своим клиентам интернет-магазин Carters (carters-ukraine.com.ua). Бодики и комбинезоны, платья и пижамы, верхняя, теплая одежда и обувь – выбрать подарок будет из чего!

Любой малышке, начиная где-то с трехлетнего возраста, нравится чувствовать себя большой и получать в подарок детскую косметику. Это могут быть разрозненные элементы, например, блеск для губ, тени, румяна, средства по уходу за волосами, или целый набор, как у мамы. Также начинающие модницы с удовольствием примут в качестве презента на 8 Марта душистую туалетную воду.

В дополнение к косметике можно порадовать внучку модными аксессуарами. Даже двухлетнему карапузу тут можно что-нибудь найти. Например, обтянутый тканью мягкий ободок с шикарным бантом. Девочке повзрослее не возбраняется вручить сережки, колечко, колье или браслет.

Традиционным подарком, конечно, считается игрушка. Кукла или мишка – беспроигрышная версия. Девочка помладше с удовольствием будет играть с ними или, как и все малыши, может с игрушками поспать. Большая девочка проявит фантазию и украсит игрушками свою комнату. Они будут служить ей хорошим напоминанием об уходящем детстве и о бесконечной любви бабушки и дедушки. Помимо полюбившейся Барби, девочки сегодняшнего дня любят также кукол серии Монстер Хай, Беби Бон и фарфоровых красавиц.

К непривычным подаркам тоже нужно присмотреться. Что нравится драгоценной внученьке? Может она любит заниматься гимнастикой? Тогда в качестве презента отлично подойдет небольшой спортивный уголок, мат, мячик, скакалка и другие принадлежащие этому виду спорта предметы. А может девочка мечтает стать моделью и покорить мировые подиумы? В этом случае стоит остановиться на оплате курсов в школе моделей или актерского мастерства. Еще обычно взрослые бывают против, если ребенок просит в качестве подарка какое-нибудь животное. Пойдите против правил, купите желанного питомца, вручите его и сделайте внучку в этот день самой счастливой девочкой на свете.

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