Дети, внуки и бабушки – территории потенциальных «столкновений»

Дети для старшего поколения — отрада души и сердца, новый глоток жизни и источник вдохновения. Именно на малышей бабушки расходуют весь запас заботы и энергии, нередко вмешиваясь в процесс воспитания и настойчиво предлагая свои взгляды на то, как должны малыши себя вести и какими должны быть этапы их развития.

Отношения бабушек к внукам и молодой семье

В большинстве подобных ситуаций у ребенка создается большая путаница в нормах допустимого, особенно если то, что говорит любимая бабушка, отличается от позиции родителей.

Для того чтобы «размежевать» границы ответственности между старшим поколением и молодыми родителями, вторым придется придерживаться строгих рекомендаций, которые представлены ниже. В противном случае с подрастанием внука (внучки) проблема смешанной ответственности за различные сферы жизни ребенка перерастет в два возможных перекоса: либо малышу будут все разрешать (потому что взрослые не могут раз и навсегда договориться о том, что же именно запрещено), либо малышу будут ставить слишком жесткие границы, что при достижении им подросткового возраста может стать причиной сильнейшего внутреннего протеста.

Итак, вот основные правила, соблюдая которые родители смогут сохранить теплые отношения с поколением бабушек/дедушек, одновременно с этим сохраняя полную личную ответственность за процесс роста и воспитания любимого чада.

Мама и папа обязаны выработать единые нормы, которые однозначно прояснят ребенку, что можно, а что нельзя, что такое «добро», а что — «зло»;

Выработанные правила должны быть донесены до старших родственников с разъяснениями их необходимости и целесообразности;

При публичном оспаривании старшим поколением родительских запретов, ребенок должен быть выведен в другую комнату, а родители должны четко донести до «зачинщиков» главную мысль: основное бремя ответственности за малыша возложено на них, поэтому последнее слово в определении приемлемости поведения малютки останется за ними;

Родители не должны подрывать авторитет друг друга, старшего поколения и допускать в их адрес язвительные шутки и обесценивание их поступков;

Наказывать ребенка должны исключительно родители: только они обязаны соотносить тяжесть совершенного проступка и меру наказания за него;

Поощрять ребенка могут одинаково все взрослые, но не «заваливать» подарками, чтобы ребенок не начал обесценивать их.

Как погасить спор?

В случае возникновения конфликта и спора о мнениях со стороны пожилых и молодой семьи, ребенка следует немедленно вывести из зоны конфликта. Как утверждают детские психологи, вплоть до семилетнего возраста у малыша не существует четкого разделения на «хороших» и «плохих» людей, он их просто не классифицирует. Это означает, что в сознании ребенка все его родные являются исключительно добрыми людьми, поэтому если он станет очевидцем столкновения и ругани членов своей семьи, это может породить в детской душе конфликт понятий, который в силу возраста он не сможет преодолеть. Так может образоваться психологическая травма.

Чтобы такого удара по детской психике не было нанесено, все споры должны проходить строго при закрытых дверях. При маленьком члене семьи родные должны поддерживать благожелательную и дружелюбную атмосферу и искренне стремиться к этому.

Источник: love-mother.ru

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